Tuzlu Kahve'nin merakle beklenen afişi yayımlandı

Her yeni tanıtımıyla temposunu artıran dizinin 4. tanıtımı , İstanbul’un köklü bir ailesinin kızı Derin ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in evlilik yolundaki renkli mücadelesini derinleştiriyor. Masaya oturması dahi imkansız görünen iki ailenin çatışmalarını, geleneklerle modern hayatın eğlenceli çekişmesini ve her şeye rağmen kopamayan sıcak bağları merkezine alan Tuzlu Kahve, ekran başındakilere kahkaha dolu anların sinyalini veriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO İLE GERİ SAYIM BAŞLADI

Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği Tuzlu Kahve, ekranların özlediği nostaljik aile komedisi havasını modern bir dille izleyiciyle buluşturacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, tam anlamıyla bir gövde gösterisi yapıyor.

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı kadro, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getiriyor.

Tuzlu Kahve, 1 Eylül Salı 20.00’de Star’da başlıyor!