Tuzlu Kahve 7'nci bölüm fragmanı. "Ben iki aileyi barıştıracağım"
07.10.2026 10:10
Son Güncelleme: 07.10.2026 10:15
Tuzlu Kahve'nin yapımcılığını Polat Yağcı üstleniyor.
Dün akşam altıncı bölümüyle ekranlara gelen Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve'nin 7'nci bölüm fragmanı yayınlandı.
Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 6 Ekim akşamı altıncı bölümüyle ekranlara gelen Tuzlu Kahve kırdı geçirdi.
Tuzlu Kahve'nin son bölümünde; Mehmet'in yüzük aldığını öğrenince kontrolünü kaybeden Hatun, cuma günü Derin'i istemeye gideceklerini Murat'a söyleyince olanlar oldu. Feryal İpekli ile görüşmeye gitmek zorunda kalan Hatun'un yalanları peş peşe sıralaması dikkat çekti. Mehmet'in Derin'e evlilik teklifi ettiği ana da dahil olan Hatun, oğluyla birlikte evlenme teklif etti. Bölümün sonunda Derin ve Mehmet'in söz töreni yapılırken, Elit ve Feryal töreni bastı.
Tuzlu Kahve dizisinde Hatun Aydınoğlu'na Binnur Kaya, Mehmet Aydınoğlu'na Buğra Gülsoy, Murat Aydınoğlu'na ise Sarp Apak hayat veriyor.
Yeni bölüm sonrası Tuzlu Kahve'nin 7'nci bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Murat ile birlikte Feryal ve Elit'le görüşmeye giden Hatun'un çikolata şelalesi götürmesi ve İpekli ile Kutaygil ailesini barıştırmak istemesi dikkat çekti.
Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.