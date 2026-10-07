Tuzlu Kahve 7'nci bölüm fragmanı. "Ben iki aileyi barıştıracağım"

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 6 Ekim akşamı altıncı bölümüyle ekranlara gelen Tuzlu Kahve kırdı geçirdi.

Tuzlu Kahve'nin son bölümünde; Mehmet'in yüzük aldığını öğrenince kontrolünü kaybeden Hatun, cuma günü Derin'i istemeye gideceklerini Murat'a söyleyince olanlar oldu. Feryal İpekli ile görüşmeye gitmek zorunda kalan Hatun'un yalanları peş peşe sıralaması dikkat çekti. Mehmet'in Derin'e evlilik teklifi ettiği ana da dahil olan Hatun, oğluyla birlikte evlenme teklif etti. Bölümün sonunda Derin ve Mehmet'in söz töreni yapılırken, Elit ve Feryal töreni bastı.