Üç farklı ildeki asırlık camiler restore edildi. Yarın ibadete açılıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, asırlık vakıf eserlerini geleceğe taşıma sorumluluğuyla üç camiyi daha ihya etti. Restorasyonu tamamlanan Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camisi, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi ve Isparta Ulu Cami, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yeniden ibadete açılacak.

1994'te ibadete açılan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan Şanlıurfa'daki Selahaddin Eyyubi Camisi'nin restorasyonu sırasında mihrap, minber, kürsü ve hünkar mahfili gibi özgün mimari unsurlar koruma altına alınarak muhafaza edildi.

Diyarbakır'ın önemli yapılarından olan ve 6 Şubat depremlerinde zarar gören Melik Ahmet Paşa Camisi'nde de restorasyon çalışmaları tamamlandı. Cami, bayramın ilk günü kılınacak cuma namazıyla ibadete açılacak.

2023'te restorasyon süreci başlayan Isparta Ulu Cami ise kapsamlı bir çalışmayla yenilendi. Cami, bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.

“ASIRLARIN MİRASI YENİDEN AYAĞA KALDIRILIYOR”



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

“Asırların mirasını yeniden ayağa kaldırıyor, vakıf eserlerimizi aslına uygun şekilde ihya ederek milletimizin hizmetine sunuyoruz. Isparta Ulu Cami, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camisi ve Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camisi'nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri Ramazan Bayramı'nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz. Hayırlı olsun.”