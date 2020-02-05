Üçüncü kez anne olan Milla Jovovich: O bizim mucize bebeğimiz

Kariyerine 9 yaşında başlayan ve fırtına gibi estiği podyumlardan sinemaya geçerek 250 milyon doların üzerindeki bir servete ulaşan Amerikalı oyuncu Milla Jovovich, üçüncü kez anne oldu.Yönetmen ve yapımcı Paul William Scott Anderson ile evli olan Hollywood yıldızı üçüncü kızına Osian Lark Elliot Jovovich Anderson ismini verdi.

Osian Lark Elliot Jovovich Anderson'ın ilk fotoğrafı

Bebeğinin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan 44 yaşındaki Jovovich bebeğine neden bu kadar uzun isim verdiğini ise şu şekilde açıkladı:



Osian Lark Elliot Jovovich Anderson

Büyük kızım Ever ve annem Lark adını istedi. Küçük kızım Dashiel ve ben Elliot ismini istiyorduk. Sonra kocam Paul Lark ismi için bir oylama yapmak istedi.

Bebek haberini ilk önce abla Ever Gabo verdi

Jovovich bebeğinin ilerleyen senelerde, bu isimlerden birini seçebileceğini ya da istemediğinde değiştirebileceğini de ekledi.

Baba Paul William Scott Anderson ve Osian Lark Elliot Jovovich Anderson

Oyuncu, bebeğinin fotoğraflarını altına "Hayatta seçim yapacak çok şey var. O çok güzel. Saçları diğer kızlardan daha açık renkli... O bizim mucize bebeğimiz ve hepimiz ona sahip olduğumuz için minnettarız" notunu düştü.

ÖLÜM DENEY İLE ZİRVE YAPTI

Geçen aralıkta 44. yaşını kutlayan Hollywood yıldızı, dünyanın en çok kazanan modeliyken podyumları bıraktıp, unvanını Gisele Bündchen'e devretmesiyle tanınıyor. Kariyerinde 250 milyon dolardan fazla kazanan Milla Jovovich sinemada Ölümcül Deney (Resident Evil) serisiyle biliniyoR.