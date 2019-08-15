Dün İstanbul Vodafone Park'ta İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında gerçekleşen UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz büyük tepki çekmiş, bugün sorgusunun dört arkadaşıyla birlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yılmaz kendi Youtube kanalı üzerinden özür diledi.

Youtube kanalı üzerinden açıklamada bulunan Ali Abdülselam Yılmaz bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla gündeme gelmekten mutsuz olduğunu söyleyerek Türkiye'den ve tüm sporseverlerden özür diledi.



Sadece maçı izlemek için UEFA Süper Kupa Finaline gittiğini söyleyen ünlü Youtuber, sahaya atlama düşüncesinin olmadığını ve video çekme amacının bulunmadığını iddia etti. Yılmaz, maçı izlerken heyecanlandığını ve bir anlık refleksle sahaya atladığını öne sürerken planlanmamış bir hareket olduğunu açıkladı. Bir marka ya herjangi birinin

yönlendirmesiyle hareket etmediğini söyleyen Yılmaz'ın açıklaması ise şu şekilde:



"Buradan bir video çıkartıp YouTube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında değildim. Hepinizden teker teker özür dilerim bu durum için. Bir milli takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Kendim 27 kere mili forma giydim bu durumun içerisindeyim ve karşınıza geçip özür diliyorum."

Maç başlamadan önce 4,6 milyon kişiden fazla takipçisi olan ve videoları milyonlarca kez izlenen Yılmaz'ın, kanalındaki takipçi sayısı hızla düşmeye başlayarak 4 milyon 470 bin civarına gerilemişti.