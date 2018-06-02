Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı Ufak Tefek Cinayetler her hafta artan temposuyla çok konuşuluyor.

Dizinin 5 Haziran'da ekrana gelecek olan 32'nci bölümünde (sezon finali) her şey açığa çıkıyor.

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı. Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.



O pencereden düşenin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz sezon finaliyle Ufak Tefek Cinayetler salı akşamı Star’da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER'DEN DÜNYA SAATİ'NE DESTEK