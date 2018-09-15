Güçlü isimleri kadar nefes kesen senaryosuyla da geçtiğimiz sezona damgasını vuran Star TV’nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 2. sezon afişi yayınlandı.



Yeni sezonda dizinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncular, Osman Sonant ve Ushan Çakır’ın da yer aldığı afiş, büyük merak uyandırdı.

El Turco lakaplı et imparatoru Kerim Adil Sağlam ve zengin armatör Emre Çelen’in Sarmaşık’a gelişleriyle ortalık daha da karışacak. Geçmişten gelen karanlık sırlara ve söylenen yalanlara yenileri eklenirken aralarındaki bitmek bilmez rekabet daha da kızışacak.



Yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı başrollerini ise Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Tansu Biçer, Ushan Çakır, Duygu Sarışın, Hayal Köseoğlu’nun paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler ve Daha Büyükleri 18 Eylül Salı 20.00’de Star’ da.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZON TANITIMI