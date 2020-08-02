Ufuk Bayraktar ile ilgili taciz iddiasına yalanlama

Ufuk Bayraktar'ın başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı öne sürüldü. Sinema Televizyon Sendikası iki çalışana destek verirken filmin yapımcı firmaları ise iddiaları yalanladı.

02.08.2020 - 10:36

Ufuk Bayraktar ile ilgili taciz iddiasına yalanlama

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Ufuk Bayraktar’ın başrolü üstlendiği ve çekimleri Adana’da devam eden Dayı filminin setinde çalışan makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncunun fiziksel ve sözlü tacizine uğradığını belirtti. Sinema Televizyon Sendikası, Nayır ve Tektaş’ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yayınladı.

Taciz iddiasını Dayı'nın yapımcılığını üstlenen Ubay Film Yapım ve Zyef Film Yapım yaptıkları açıklamayla yalanladı:

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

“Ufuk Bayraktar’ın 9 yaşındaki kızı sete misafir olarak gelmiştir. Erkek kuaför, Bayraktar’ın kızı yanından geçerken tanışmadığı halde iletişim kurması üzerine Bayraktar ‘Kızıma izinsiz yaklaşma” demiştir. Olay üzerinden 5 dakika sonra bu kez makyöz, Ufuk Bayraktar ailesiyle otururken küçük düşürücü ve tehditkâr davranışlarda bulunmuştur. Ardından bu asılsız iddiaları ortaya atıp filmde çalışan yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynamıştırlar. Hukuki süreç başlatılmıştır.”

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