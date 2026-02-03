Ufuk Özkan’ın karaciğer nakli gerçekleşti. Ameliyat sonrası kardeşinden ilk açıklama

Bir süredir karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altında olan oyuncu Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi.



Karaciğer nakli bekleyen Özkan için uygun donör günler sonra bulundu. Ünlü oyuncuya eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu.



Bugün ameliyata giren Ufuk Özkan’ın organ nakli gerçekleşti. 11 saatlik ameliyat sonrası Özkan’ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



“BÜYÜK BİR İNANÇ VE GÜVENLE GİRDİK”



Umut Özkan, paylaşımında, “Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde bu yola çıktık ve ameliyatımız başarıyla tamamlandı” dedi.



Bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Özkan, “Ağabeyim Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık ameliyata pozitif, güçlü ve moralli bir şekilde girdiler. Gösterdiğiniz ilgi, moral ve yanımızda oluşunuz bu süreçte bizim için son derece kıymetliydi” ifadelerini kullandı.



Umut Özkan, sözlerini doktorlara ve hastane ekibine teşekkür ederek bitirdi.

BİRÇOK PROJEDE YER ALDI

11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.

"Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı.



2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.