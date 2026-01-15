Ufuk Özkan'ın son durumu nasıl? Kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve daha önce "Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi yapımlarda rol alan Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.

ORGAN NAKLİ BEKLİYOR

Birkaç gün önce sağlık durumu kötüleşen ve hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Ufuk Özkan için organ nakli kararı alındı. Uygun donör bekleyen ve hastanede olan Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

“AĞABEYİMİN AMELİYAT OLMASI İÇİN HERHANGİ BİR RİSK YOK”

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan'ın yemeklerini kendi yiyebildiğini ve ana öğünlerine ek olarak serum ile mama takviyesi aldığını söyledi. Ünlü oyuncunun moralinin iyi olduğunu ve tüm tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Özkan, ameliyat olmasıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını vurguladı.

Umut Özkan, sözlerine “Ancak karaciğer nakli gerekliliği ciddiyetini korumaktadır ve önceliğimiz bu sürecin en kısa sürede sağlıklı şekilde tamamlanmasıdır. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim” diye devam etti.