Ufuk Özkan'ın son durumu nasıl? Kardeşi Umut Özkan'dan yeni açıklama
15.01.2026 18:51
NTV - Haber Merkezi
"Geniş Aile" dizisiyle tanınan Ufuk Özkan, organ nakli bekliyor. Tedavisi hastanede devam eden Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili kardeşi Umut Özkan'dan açıklama geldi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve daha önce "Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet" gibi yapımlarda rol alan Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.
ORGAN NAKLİ BEKLİYOR
Birkaç gün önce sağlık durumu kötüleşen ve hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Ufuk Özkan için organ nakli kararı alındı. Uygun donör bekleyen ve hastanede olan Ufuk Özkan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin son durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
“AĞABEYİMİN AMELİYAT OLMASI İÇİN HERHANGİ BİR RİSK YOK”
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Özkan, ağabeyi Ufuk Özkan'ın yemeklerini kendi yiyebildiğini ve ana öğünlerine ek olarak serum ile mama takviyesi aldığını söyledi. Ünlü oyuncunun moralinin iyi olduğunu ve tüm tetkiklerinin yapıldığını ifade eden Özkan, ameliyat olmasıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını vurguladı.
Umut Özkan, sözlerine “Ancak karaciğer nakli gerekliliği ciddiyetini korumaktadır ve önceliğimiz bu sürecin en kısa sürede sağlıklı şekilde tamamlanmasıdır. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim” diye devam etti.
Hastanede çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Fırat Tanış, Ufuk Özkan'ın moralinin yüksek olduğunu belirtti.
DOSTLARI ZİYARET ETTİ
Öte yandan hastanede tedavi altında olan ve organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'ı dün de seneler önce başrolünde yer aldığı “Geniş Aile" dizisindeki rol arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak ziyaret etti.
BİR ÇOCUK BABASI
11 Nisan 1975'te Almanya'da doğan ve orada büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Eğitimini Samsun'da tamamlayan Özkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2001'de mezun oldu.
Birçok projede rol alan Özkan, 2009-2011 yılları arasında yayınlanan "Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle şöhreti yakaladı. 2005 yılında Nazan Güneş ile dünyaevine giren Özkan,'ın Eren adında bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2022 yılında evliliklerini bitirdi.