Uğur Yücel: 1,5 milyon dolarlık evimi geri alamıyorum

Yıllar sonra döndüğü tiyatro sahnesinde Azınlıkta Kaldık'ı ile kapa gişe oynayan Uğur Yücel sahibi olduğu Can Sanat Etkinlikler isimli şirketin diğer ortağı İbrahim A'dan şikayetçi oldu.

KESİLEN ÇEKLER ÖDENMEDİ

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; 62 yaşındaki oyuncu, kredi çekmesi için ortağının üzerine geçirdiği 1.5 milyon dolarlık evini geri alamadığını, onun hileli davranışları yüzünden hacizlere maruz kaldığını söyledi. Ayrıca, ortağının şirket adına kesilen çekleri ödemediğini iddia etti.



DAVA AÇILDI



Savcılık, Uğur Yücel'in başvurusunun ardından ortağı İbrahim A. ve şirkete ait çekleri ciroladığı Gazanfer Dirlik hakkında 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılmasına karar verdi.

UZLAŞMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Yargılama devam ederken, yeni çıkan kanun nedeniyle dosya, Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Mahkeme, Uzlaştırma Bürosu'ndan gelecek karar sonrası devam edecek.

UĞUR YÜCEL'İN OYNADIĞI CİNAYET SÜSÜ'NDEN FRAGMAN