Ukraynalı oyuncu Oksana Shvets Rus saldırısı esnasında hayatını kaybetti

Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’da can kayıpları artmaya devam ediyor. Ukraynalı oyuncu Oksana Shvets, roket atışı esnasında öldürüldü.

Haberler - ntv.com.tr 18.03.2022 - 12:52 | Son Güncelleme : 18.03.2022 - 12:57

Ukraynalı oyuncu Oksana Shvets Rus saldırısı esnasında hayatını kaybetti

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Rusya tarafından fırlatılan bir roketin isabet ettiği apartmanda kalan Oksana Shvets, hayatını kaybetti. Kiev Young Theatre’ın üyelerinden biri olan sanatçı hem beyazperdedeki hem de tiyatro sahnesindeki performanslarıyla biliniyor.

Ivan Franko ’sundan mezun olan Shvets, 1980 yılından itibaren Kiev Academic Young Theatre’in üyelerinden biriydi. 67 yaşında hayatını kaybeden oyuncu aynı zamanda ’nın en prestijli ödüllerinden biri olan 'Ukrayna’nın Onur Sanatçısı' ödülüne sahipti.

Geçtiğimiz haftada da Ukraynalı şarkıcı ve bestekar Pasha Lee, Irpin şehrindeki işgaller sırasında hayatını kaybetmişti.

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