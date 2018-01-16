Tatil için kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ı tercih edenler, açık havada kar altında havuza girmenin keyfini yaşıyor.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı, sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü, bin 865 metre yükseklikte yer alan "oteller bölgesi"nde, gün boyunca kayak ve snowboard yapan, kar motoruyla gezintiye çıkan tatilciler, pistlerin yanı başındaki sıcak havuzdan da yararlanıyor.

Bir otele ait 37 derece sıcaklıktaki suyla doldurulan havuza ilgi gösteren tatilciler, soğuk hava ve kar altında farklı bir deneyimin tadına varıyor.

"İNANILMAZ GÜZEL BİR ŞEY"

Kırıkkale'den tatil için Uludağ'a gelen Şaban Özdemir de burayı ilk kez tercih ettiğini söyledi.

Özdemir, "Kar biraz azdı ama şu an güzel bir kar yağışı var. Uludağ'a daha önce de gelmiştik ama ilk defa karın altında havuza giriyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Böyle bir havuz beklemiyordum. Buraya gelmemiş insanlara da kesinlikle tavsiye ederim. İnanılmaz güzel bir şey" ifadelerini kullandı.