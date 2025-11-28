Uluslarararası Antalya Piyano Festivali başladı: Açılışı Cem Adrian yaptı
28.11.2025 13:01
İHA
25'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı. Festivalin açılışı Cem Adrian ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseriyle yapıldı.
"Uluslararası Antalya Piyano Festivali" bu yıl 25'inci kez sanatseverlerle buluşuyor. 13 Aralık'a kadar devam edecek festival Türk müziğinin özgün ve sıra dışı sesi Cem Adrian ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın unutulmaz konseri ile başladı.
Atatürk Kültür Merkezi'ni dolduran Antalyalı sanatseverler Cem Adrian'ın sahne performansıyla özel bir gece yaşadı.
Yaklaşık iki saat süren konserde Şef Özgür Sevinç'in yönettiği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da Cem Adrian'ın seslendirdiği eserlere eşlik etti. Adrian'ın seslendirdiği "Mutlu Yıllar, Derinlerde, Sarı gelin, Uzun İnce Bir Yoldayım, Kum Gibi, Öf Öf" gibi eserler çok beğenildi.
“MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİ AKDENİZ'İN SICAKLIĞIYLA BULUŞACAK”
Konserin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Bir festival için 25 yıl sahiplenilmiş sanat, kalıcı bir kültür ve büyük bir emek demektir. Çeyrek asrı geride bırakan festivalimizde müziğin evrensel dilini Akdeniz'in sıcaklığıyla buluşturacaktır. Değerli piyanistlerin genç yeteneklerin, Türkiye'nin gururu sanatçıların sahne alacağı her bir performansın sizlere unutulmaz anlar yaşatacağına inanıyorum" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, konser bitiminde festivale katkıları için Cem Adrian ve Şef Özgür Sevinç'e çiçek ve plaket takdim etti.
Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 13 Aralık'a kadar dünya çapında tanınmış piyanistleri, genç yetenekleri ve farklı tarzlardan sanatçıları Antalyalılarla buluşturmaya devam edecek.
Festivalde 19 Kasım Cumartesi günü Gökhan Aybulus, 3 Aralık Çarşamba günü Jamal Aliyev ve Ece Dağıstanlı, 5 Aralık Cuma Günü Mavi Siyah, 6 Aralık Cumartesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Genç Yetenekler, 10 Aralık Çarşamba Barış Büyükyıldırım, 13 Aralık Cumartesi ise Igudesman ve Joo Antalyalılar ile birlikte olacak.