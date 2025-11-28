Uluslarararası Antalya Piyano Festivali başladı: Açılışı Cem Adrian yaptı

"Uluslararası Antalya Piyano Festivali" bu yıl 25'inci kez sanatseverlerle buluşuyor. 13 Aralık'a kadar devam edecek festival Türk müziğinin özgün ve sıra dışı sesi Cem Adrian ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın unutulmaz konseri ile başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'ni dolduran Antalyalı sanatseverler Cem Adrian'ın sahne performansıyla özel bir gece yaşadı.

Yaklaşık iki saat süren konserde Şef Özgür Sevinç'in yönettiği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da Cem Adrian'ın seslendirdiği eserlere eşlik etti. Adrian'ın seslendirdiği "Mutlu Yıllar, Derinlerde, Sarı gelin, Uzun İnce Bir Yoldayım, Kum Gibi, Öf Öf" gibi eserler çok beğenildi.

“MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİ AKDENİZ'İN SICAKLIĞIYLA BULUŞACAK”

Konserin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Bir festival için 25 yıl sahiplenilmiş sanat, kalıcı bir kültür ve büyük bir emek demektir. Çeyrek asrı geride bırakan festivalimizde müziğin evrensel dilini Akdeniz'in sıcaklığıyla buluşturacaktır. Değerli piyanistlerin genç yeteneklerin, Türkiye'nin gururu sanatçıların sahne alacağı her bir performansın sizlere unutulmaz anlar yaşatacağına inanıyorum" dedi.