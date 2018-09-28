55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, festivalle özdeşleşmiş bir etkinlik olan geleneksel kortej, Türk sineması ve televizyon dünyasından sevilen isimleri Antalyalılarla buluşturacak. 29 Eylül'de Cam Piramit önünden başlayacak kortej, Fevzi Çakmak Caddesi'nde son bulacak.



Altı kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej tırları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer alacak. Kortej, festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotlarıyla renklenecek.



Kortejin ardından ünlü isimler, açılışın düzenleneceği Cam Piramit'e geçecek.



29 Eylül - 5 Ekim'de gerçekleştirilecek festival kapsamında iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, yönetmen Ferzan Özpetek, sinemada 20'nci yılını kutlayan Cem Yılmaz, Terminatör-3 filminin yıldızı Kristinna Loken, ABD'li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda isim festival için Antalya'da olacak.