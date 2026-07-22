Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne geri sayım. Kuğu Gölü balesiyle başlıyor

KOSOVA ULUSAL BALESİ BODRUM SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 12 Ağustos Çarşamba ve 13 Ağustos Perşembe günü dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi'ni ağırlayacak.

Uluslararası alandaki performansları ve özgün repertuvarıyla dikkat çeken topluluk, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde iki eserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Gecenin ilk bölümünde, Maurice Ravel'in dünyaca ünlü bestesi üzerine Koreograf Mehmet Balkan'ın yorumuyla hazırlanan "Bolero" sahnelenecek. İkinci bölümde ise Portekiz'in en önemli kültürel miraslarından biri olan Fado geleneğinden ilham alan, koreografisi Daniel Cardoso'ya ait “Correr o Fado” sahnelenecek.

23'üncü Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTistanbul) tarafından sahnelenecek olan modern dans eseri PİNOKYO.EXE, 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi günü sanatseverlerle buluşacak.

Erika Silgoner'ın koreografisini yaptığı “Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar için Bir Kukla”, Carlo Collodi'nin klasik Pinokyo hikayesini teknolojik, gölgeli ve çağdaş bir dünyada yeniden yorumluyor. Tek perdelik eserin müzikleri Gökçe Özücoşkun'a, dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı ise Yasin Gültepe'ye ait.