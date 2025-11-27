Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali başladı

Bu sene 15'inci kez "Herkes İçin Adalet" ilkesiyle sinemaseverlerle buluşan "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" İstanbul'da başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festivalin sinema yoluyla hukuk ve adalete ilişkin sorunları gündeme getirdiğini söyledi.

Sözüer, bu yıl da dünyada çok ağır insan hakları ihlalinin yaşandığına işaret ederek, hukukun ve adaletin etkin gündem maddesi olması gerektiğini, festivalin de bu amaçla "Herkes İçin Adalet" ilkesiyle hukuk ve sinema dünyasını buluşturduğunu ifade etti.

Konuşmasında Filistin'e de yer veren Sözüer, şunları dile getirdi:

"Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistin'de uzun yıllardır süregelen işgal ve abluka, Gazze'de on binlerce insanın imhası sürüyor. Sadece insanların yaşamları değil, yaşama dair her şeyi yok ediliyor. Savaşlar, ciddi biçimde artan silahlanma, eşitsizlikler ve adaletsizlikler umutları kırıyor ama dünyanın dört bir yanından cesur milyonlarca kişi, Sumud Filosu'yla hak ve özgürlüklere sahip çıkabiliyor."

Festivalin direktörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Bengi Semerci de “Adalet, herkesin istediği ama aynı zamanda herkesin korktuğu bir kelime. Bu festivalde onu öğrendik. İlk yılımızdan beri herkes için adalet diyoruz” dedi.