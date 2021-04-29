UNFPA Türkiye’nin iyi niyet elçisi Hazal Kaya:Rakamlar korkutuyor

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye’nin iyi niyet elçisi olan Hazal Kaya, Türkiye temsilcisi Hassan Mohtashami ve yardımcısı Zeynep Başarankurt Kan’la online basın toplantısı gerçekleştirdi.

"ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ VAR"



İnternette kadına karşı nasıl şiddet uygulanacağı şeklinde aramaların arttığını söyleyen oyuncu, “Rakamlar korkutuyor. Google’da 2020 yılında 163 milyon kere ‘Kimsenin anlamayacağı şekilde kadına nasıl vurulur?’ aratılmış. Yüzde 31 artış olmuş bu aramada... ‘Beni o erkek öldürecek’, 107 milyon kez aranmış. Yüzde 84 artış göstermiş 2019’a göre... İnsanlar, öldürmek istedikleri kadınla ya da korktukları adamla aynı evdeler” dedi.

"TEPKİ GÖSTERDİĞİMİZ SENARYOLARI KADINLAR YAZIYOR"



Bazı senaristlerle ilgili algının değişmesi gerektiğini belirten oyuncu, “Tepki gösterdiğimiz, ‘Ne demek istiyorsunuz?’ dediğimiz senaryoların çoğunu kadınlar yazıyor. Oradaki algıyı, bilgiyi değiştirmek gerekiyor” açıklamasını yaptı.



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