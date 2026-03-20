Ünlü aksiyon yıldızı Chuck Norris hayatını kaybetti

ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Chuck Norris, hayatını kaybetti.

86 yaşında vefat eden yıldızın ölüm haberini ailesi Instagram'da yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, “Dünya için o bir dövüş sanatçısı, oyuncu ve güç sembolüydü. Bizim için ise adanmış bir eş, sevgi dolu bir baba ve dede, harika bir kardeş ve ailemizin kalbiydi. Hayatını inanç, amaç ve sevdiği insanlara sarsılmaz bir bağlılıkla yaşadı. Çalışmaları, disiplini ve nezaketiyle dünya çapında milyonlara ilham verdi ve sayısız hayat üzerinde kalıcı bir etki bıraktı" denildi.

YENİ YAŞINI BOKS VİDEOSUYLA KUTLAMIŞTI

Norris geçen hafta 86 yaşına girmişti ve bunu sosyal medyada boks yaptığı bir videoyla kutlayarak “Ben yaşlanmam, seviye atlarım” demişti.

Dövüş sanatları uzmanı olarak başladığı kariyerini oyunculuğa taşıyan Norris, 1968 yapımı Dean Martin filmi The Wrecking Crew'da kısa bir rolle ilk kez kamera karşısına çıktıktan sonra çok sayıda aksiyon filminde rol aldı.

Dört yıl sonra, kung-fu süperstarı Bruce Lee ile “The Way of the Dragon” filmindeki efsane dövüş sahnesi, Norris’i hem sinema hem de televizyon dünyasında bir ikon haline getirdi.