Ünlü filmleri misafir eden köy: Hisar

Game of Thrones karakterlerinden Daenerys Targaryen'in ele geçirdiği ve dikkatleri üzerine çeken yer Yunkai (Sarı Şehir) aslında Fas'taki meşhur hisar köyü.



Game of Thrones dizisinin çekim yerlerinden Kuzey İrlanda, Malta ya da Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti dünyanın birçok yerinden dizinin yüzlerce hayranını kendine çekerken Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki 11. yüzyıldan kalma bu hisar köyü de ziyaretçilerini bekliyor.



Güney Fas'ın en meşhur hisarı olan Ait-Ben-Haddou, Ouarzazate kentine 30 km uzaklıktaki bir vadiye tepeden bakıyor.



Riddley Scott'ın Gladyatör filminin yanı sıra Babil ve Büyük İskender gibi birçok ünlü filmin bazı sahneleri de bu köyde çekildi.