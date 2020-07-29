Ünlü Fransız lezzeti tarte tatin nasıl yapılır? (Tarte Tatin tarifi)

MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yarıştırıldığı Mastershef'te yarışmacılardan tarte tatin yapılması istendi.

İmzalı yemek olarak hizmet veren otelin adını taşıyan Tarte Tatin, Fransa' da doğdu ve daha sonra diğer ülkelere yayıldı.

Tarte tatin meyvenin tart pişmeden önce tereyağı ve şekerle karamelize edildiği bir hamur işidir.









TARTE TATİN NASIL YAPILIR?



Malzemeler:

Hamuru için

- 250 gram un

- 125 gram soğuk tereyağı

- 62 gram pudra şekeri

- 1/4 çay kaşığı tuz

- 5 yemek kaşığı soğuk su

İçi için

9 adet elma

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

1 adet çubuk tarçın

1 paket vanilya

Karamel için

1,5 su bardağı toz şeker

Yapılışı:

- Hamur için, kuru malzemeleri eleyip bir robota ya da derin bir kaba alın. Donmuş tereyağı parçalarını ekledikten sonra toz kıvamına gelene kadar karıştırın.

- Azar azar soğuk su ekleyip hamuru yoğurmadan toparlayın. Streç filmin içine hamuru koyup sıkıştırın ve buzdolabında en az yarım saat dinlendirin.

- Şerbet için su, şeker, tereyağı, tarçın ve vanilyayı kaynatın. Elmaları soyun ve dörde bölün.



- Elmaları şerbete atın, kapağını kapatın. 5-7 dakika pişirdikten sonra elmaları soğutun.



- Karamel için kalın tabanlı bir tavayı ısıtın ve şekeri azar azar ekleyerek koyu renkli ve ince kıvamlı bir karamel hazırladıktan sonra cam ya da metal tepsiye alın.

- Hamuru iki yağlı kağıt arasında merdane ile yarım santimetre kalınlığında açın. Tepsiyle ölçü alıp kenarlarını kesin. Hamurun tekrar sertleşmesi için buzdolabına koyun.

- Elmaları karamelin üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde diztikten sonra hamuru dolaptan çıkarın ve üzerine delikler açın.

- Hamuru elmaların üzerine yerleştirip bastırın. Tatlıyı 190-200 derecede ısıtılmış fırında 30-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

- Pişen tatlıyı tezgahta 5-10 dakika dinlendirin. Üzerine büyükçe bir tabak ya da tepsi koyarak ters çevirin.Ardından servis edin.