Ünlü isimler çocuk istismarına dikkat çekecek

Uraz Kaygılaroğlu öncülüğünde pek çok ünlü isim, 23 Nisan Cuma akşamı, saat 20.30’da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instagram’da büyük bir kampanyaya imza atacak.



Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin sözcüsü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” kampanyasına destek çağrısı yapacak, Banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.



Gönüllü şekilde kampanyaya destek veren ve aralarında; Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Edis, Doğa Rutkay, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Gülse Birsel, Gupse Özay, Sarp Apak, Kerem Bursin, Melikşah Altuntaş, Ekin Beril, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Demet Özdemir, Demet Evgar, Şebnem Bozoklu ve Berkcan Güven’in de olduğu bir çok ünlü isim; 23 Nisan akşamı Kaygılaroğlu’nun Instagram hesabına konuk olacaklar.



55 İLDE, YAKLAŞIK 75 BİN GÖNÜLLÜ



Bu kampanya ile, istismarın herkesin başına gelebileceğine dikkat çekilerek; istismarın eğitimlerle ve ailelerin bilinçlendirilmesi ile önlenebilir olduğu anlatılacak. 20 Nisan’da sosyal medyada yayınlanacak olan kısa filmde ise UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM sözcüsü ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, istismarın herkesin başına gelebileceğine ve istismarın eğitimlerle önlenebilir olduğuna dikkat çekecek.



Türkiye’de 55 ilde, yaklaşık 75.000’i aşkın gönüllüsü ile faaliyet gösteren UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuk istismarı konusuna dikkat çekmek üzere; çocuk hakları, mahremiyet, dijital zorbalık, konularında bugüne kadar binlerce okulda, pek çok üniversitede eğitim verdi, farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi ve halen çalışmalarına devam ediyor. UCİM, aynı zamanda istismar davalarında ve ihbar hattına gelen dosyalarda gönüllü avukatlarıyla ailelere destek oluyor ve rehabilitasyon süreçlerinde rehberlik yapıyor.

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