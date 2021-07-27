Ünlü isimlerden orman yangınları için çağrı

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) orman yangınlarına karşı mücadelesine ünlü isimlerden destek geldi. Oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu ve şarkıcı Mustafa Ceceli gibi isimler sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları videolarla orman yangınlarına dikkat çektiler.

DHA 27.07.2021 - 17:21

Ünlü isimlerden orman yangınları için çağrı

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Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM), Türkiye’de her yıl mangal ateşi, sigara izmariti, anız yangını gibi yüzde 90’ı insan kaynaklı yaşanan 2 binin üzerindeki orman yangınlarının önlenmesi ve bu konuda farkındalık oluşması için çalışmalar yürütüyor.

Toplumda daha geniş kitlelere ulaşmak için ünlü isimlerin de desteğini alan OGM, orman varlıklarının korunması için 182 yıldır mücadelesine devam ediyor.

OGM’nin farkındalık kampanyasına sevilen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal ve Kenan İmirzalıoğlu, şarkıcı Mustafa Ceceli gibi isimlerden de destek geldi.

Toplumun büyük bir kesimi tarafından severek takip edilen sanatçıların, sporcuların desteklerini almanın doğanın korunmasına karşı farkındalık oluşturmakta çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ormanlarımızı korumak adına her yıl en büyük mücadeleyi ‘orman yangınları’ konusunda veriyoruz. Son 10 yılın yangın istatistiklerine bakıldığında yüzde 90 gibi çok büyük bir oranda insan ihmalinden kaynaklanan orman yangınları ile milli servetimizi kaybediyoruz" dedi. 

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