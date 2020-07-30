Ünlü İtalyan lezzeti Risotto nasıl yapılır? (Masterchef mantarlı risotto tarifi)

Et, tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilmiş bir tür pirinç pilavı olan Risotto, İtalyan mutfağının ünlü yemeklerinden biridir.

Pek çok yörede pilava soğan ve şarap katılarak pişirilir.

MANTARLI RİSOTTO İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

-Yarım paket risotto pirinci

-Yarım paket kültür mantarı





-Yarım kuru soğan

- 2 diş sarımsak

- 2/3 dal taze fesleğen

- 1 kadeh beyaz sek şarap

- 1 paket rendelenmiş parmesan peyniri

- 30 gr tereyağı

Tavuk suyu için

- 1 tavuk budu

- 4 su bardağı su

- 1 havuç

- 1 yeşil kereviz

- 1 soğan

- 1 diş sarımsak

- 2/3 defne yaprağı

- Tuz



MANTARLI RİSOTTO YAPILIŞI

Orta boy tencereye tavuk budunu alın ve üzerine 4 su bardağı su ekleyin. İçine, soyulmuş sebzeleri ve soyulduktan sonra ikiye bölünmüş soğan ile sarımsağı ekleyin. Daha sonra defne yaprağı ve tuzu da ekleyip kaynatın.

Geniş bir tavada tereyağını erittikten sonra sarımsak ve soğanı ince kıyıp tereyağında kavurun. Pirinci ilave ettikten sonra da 5 dakika boyunca karıştırarak kavurun.



Mantarları ince ince doğrayıp ekleyin ve karıştırın. Sonrasında beyaz şarabı ilave edin. Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın. Pirinç yumuşadıktan sonra pirinci ocaktan alın. Fesleğenleri ince kıyıp ekleyin ve karıştırın. Son olarak servis tabağına alıp rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis edin.