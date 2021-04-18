Ünlü koreograf ölü bulundu

Kraliyet Balesi tarafından tam uzunlukta bir bale yaptıran en genç koreograf olan Scarlett, ölü bulundu. Scarlett'in neden öldüğüne dair henüz bir açıklanma yapılmadı.



Danimarka Kraliyet tiyatrosunun da geçtiğimiz hafta Scarlett'in "Frankeştayn" isimli performansını iptal ettiği belirtildi.



Ünlü koreograf, eski öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine İngiliz Kraliyet Balesi'nden uzaklaştırılmıştı.



Ailesinin yaptığı açıklamada, "Sevgili Liam'ımızın trajik ve zamansız ölümünü büyük bir üzüntü ile duyuruyoruz." denildi.