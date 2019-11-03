Ünlü moda devi Zac Posen kapanıyor

Ünlü moda tasarımcısı Zac Posen, kendi adını taşıyan markasını kapatıyor.



Markadan yapılan açıklamayla kapatma kararı haberi doğrulanarak, “Zac Posen moda ve aksesuar markasının sahipleri bugün şirketin çalışmasına son verme ve varlıklarının düzenli bir şekilde elden çıkarılmasına karar vermiştir” denildi.



Açıklamada ayrıca, “Şirket Yönetim Kurulu, bu zor kararı, işletmelerin kapsamlı bir stratejik ve finansal incelemesini yaptıktan sonra ve endişe verici bir satış süreci takibi sonucu vermiştir. Yönetim Kurulu bu sonuçtan hayal kırıklığına uğramıştır ancak faaliyetlerine devam edememektedir ve bu aşamada düzenli bir elden çıkarmanın en iyi hareket tarzı olduğuna inanmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Zac Posen, 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu eylül ayında gerçekleştirdiği bir defileyle tanıtmış olsa da markanın hayranları bu koleksiyondan ürün satın alamayacak.

Tasarımcı Zac Posen, “Olağanüstü ekibimize, yanımda ve markamda olan herkese olan takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Şirkete olan destekleri ve bağlılıkları için çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Zac Posen, kendi adını taşıyan markayı 2001 yılında, henüz 20 yaşındayken kurdu.