Ünlü müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti

Binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Hasan Saltık'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi.



Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Saltık, vefatından kısa bir süre önce Anadolu Ajansı ile bir söyleşi gerçekleştirmişti.



Saltık, söyleşide, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.

HASAN SALTIK KİMDİR?



Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.



İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.



Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

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