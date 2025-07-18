Ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti: Sarı saçlarına veda etti

Yıldız isim, bu gönderiyle romantik-komedi türündeki The Love Hypothesis filminde rol alacağını da duyurdu. Lili Reinhart filmde “Olive” karakterine hayat verecek.

Ali Hazelwood’un çok satan romanından uyarlanan projenin yönetmen koltuğunda Set It Up filmiyle tanınan Claire Scanlon oturuyor. Filmin yapımcıları arasında Lili Reinhart’ın yanı sıra yazar Ali Hazelwood ve Catherine Hagedorn da yer alıyor. Filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

Lili Reinhart, daha önce Chemical Hearts ve Hustlers gibi projelerde kamera karşısına geçmişti. Sosyal medyada 20 milyondan fazla takipçisi bulunan ABD'li oyuncu, aynı zamanda dünyaca ünlü pek çok marka ile birlikte çalışıyor.