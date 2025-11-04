Ünlü oyuncu Jonathan Bailey ''Yaşayan En Seksi Erkek'' seçildi

37 yaşındaki oyuncu, People’a yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten büyük bir onur. Elbette gurur duydum ama biraz absürt de geliyor” dedi.

Bailey, 2024’te vizyona giren müzikal film Wicked'te canlandırdığı Prens Fiyero rolüyle büyük beğeni topladı. İki bölümden oluşan filmin ikinci kısmı 21 Kasım 2025’te gösterime girecek.



Oyuncu ayrıca Bridgerton'da Lord Anthony Bridgerton karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Fellow Travelers'taki performansıyla 2024 Emmy Ödülleri’ne aday gösterilen Bailey, son olarak Jurassic World Rebirth filminde rol aldı.



TİYATRODAN HOLLYWOOD'A UZANAN KARİYER

Bailey, oyunculuk hayaline beş yaşında büyükannesinin kendisini Oliver! müzikaline götürmesiyle kapıldığını anlattı. İki yıl sonra Royal Shakespeare Company sahnesinde rol alarak bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.



O günden bu yana birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Bailey, bu yılın başlarında Londra’da Shakespeare’in Richard II oyununda başrolde yer aldı.

''YAŞAYAN EN SEKSİ ERKEK'' GELENEĞİ HAKKINDA



People dergisinin “Yaşayan En Seksi Erkeği” geleneği 1985 yılında Mel Gibson ile başlamıştı. Bu unvanı bugüne kadar Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan ve Patrick Dempsey gibi ünlü isimler de taşıdı.

