Ünlü oyuncu Lindsey Pearlman ölü bulundu: Beş gündür aranıyordu

General Hospital ve Chicago Justice gibi dizilerde rol alan 43 yaşındaki oyuncu Lindsey Pearlman’ın kaybolduktan beş gün sonra cansız bedeni bulundu.

Cesedi Los Angeles'ta bulunan Pearlman, ailesinin kayıp başvurusu üzerine beş gündür aranıyordu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Los Angeles polisinin yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun ölüm nedeni resmi olarak belirtilmedi.

CESEDİ BATTANİYEYE SARILI BULUNDU

Daily Mail’in haberine göre, oyuncunun ölüm nedeni henüz belirlenemezken, Pearlman’ın cesedinin, arabasında bir battaniyeye sarılı olarak bulunduğu ve etrafında bazı hapların olduğu belirtildi.

En son pazar günü öğleden sonra görülen oyuncudan o günden beri haber alınamamıştı.

"O GİTTİ, KIRGINIM"

Pearlman’ın eşi Vance Smith, eşinin ölümünün ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Polis Lindsey'i buldu. O gitti, kırgınım. Daha sonra açıklama yapacağım. Herkese ilgileri ve sevgileri için teşekkür etmek istedim. Ailesinin mahremiyetine saygı duymanızı rica ediyorum."