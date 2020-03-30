Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi virüsten vefat etti

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oyuncu Pınar Deniz’in nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesi yaşamını yitirdi.



Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Deniz, “Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Corona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün. Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Test sonucunu bekleyeceğiz. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizi başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz" sözlerini dile getirmişti.