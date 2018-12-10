Hastaneye kaldırılan Recep Aktuğ'a yapılan kontrollerin ardından KOAH teşhisi konuldu.
Kötü haberi duyuran müzisyen Onur Akay şu ifadeleri kullandı: "Aşk-ı Memnu' isimli dizide 'Hilmi' karakteri ile gönüllerde taht kuran değerli müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu. Ayrıca sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıktı. Değerli sanatçımıza acil şifalar diliyorum."
Ünlü oyuncu Recep Aktuğ'a KOAH teşhisi
Yaşam
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi Bey karakterine hayat veren Recep Aktuğ'un hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Recep Aktuğ'a yapılan kontrollerin ardından KOAH teşhisi konuldu.