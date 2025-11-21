Ünlü oyuncular buluştu: Aslı Enver ile Nilsu Berfin Aktaş'ın kahve keyfi
21.11.2025 15:33
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Aslı Enver, meslektaşı Nilsu Berfin Aktaş ile bir araya geldi. Bu anlarda çekilen fotoğrafı Aktaş, sosyal medya hesabından paylaştı.
Uzun bir aradan sonra "Enfes Bir Akşam" adlı dizide Engin Akyürek ile başrolleri paylaşan Aslı Enver'in özel hayatı da merak ediliyor.
2022 yılından bu yana Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği olan Aslı Enver, kendisi gibi oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu, 27 yaşındaki Aktaş ile Kadıköy'de buluşup kahve içti.
"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile şöhreti yakalayan Nilsu Berfin Aktaş son olarak "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" adlı dizide rol aldı.
Bu anlarda çekilen fotoğrafı Nilsu Berfin Aktaş takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncunun bordo çorapları ve platform topuklu ayakkabıları dikkat çekti.
Aynı kareyi Elay adında bir kızı olan Aslı Enver de kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncuların kahve keyfi büyük ilgi gördü.