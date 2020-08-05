Ünlü oyunculardan babalar ve oğulları fotoğrafı

Bülent Şakrak, yeğeni Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay, oğullarının yan yana geldiklerinde verdiği pozu taklit etti. Bülent Şakrak'ın "Babalar ve oğulları" notuyla paylaştığı fotoğraf, binlerce beğeni aldı.

05.08.2020 - 17:23

Ünlü oyunculardan babalar ve oğulları fotoğrafı

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Cansu Tosun ve Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı

Cansu Tosun ve Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den ilk aile fotoğrafı

Hazal Kaya

Hazal Kaya

Bülent Şakrak-Ceyda Düvenci, Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun ve Ali Atay-Hazal Kaya çiftleri, tatilde de ayrılmıyor.

Ünlü oyuncular, tatilin tadını çıkarırken takipçilerine de Instagram üzerinden sürpriz yaptı. 

Bülent Şakrak'ın oğlu Okan Ali'yi, Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Marsel'i ve Ali Atay'ın oğlu Fikret Ali'yi taklit ettiği fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Bülent Şakrak'ın "Babalar ve oğulları" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce de beğeni yorumu yağdı.

Bu fotoğrafla Erkan Kolçak Köstendil-Cansu Tosun çiftinin henüz 2 hafta önce dünyaya gelen oğulları Marsel'in yüzü de ilk kez görünmüş oldu. 

Hazal Kaya-Ali Atay çifti, Fikret Ali'yi yaklaşık 8 ay önce kucaklarına almıştı. 

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