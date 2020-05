Ünlü oyunculardan bağış için YouTube'da okuma etkinliği

Ünlü oyuncular Meryl Streep, Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett ile yönetmen Taika Waititi gibi isimler, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına bağış toplamak için okuma etkinliğinde bir araya geliyor.



Ünlüler, Oscar’lı yönetmen Waititi’nin öncülüğünde Roald Dahl’ın unutulmaz eseri James and the Giant Peach’i okuyor.



Katılımcıların toplamda 10 bölüm okuyacağı seri, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri YouTube üzerinden izleyicisiyle buluşuyor.



Buradan elde edilecek olan gelir, sağlık kurumları ve çalışanlarına yardım etmek amacıyla corona virüs salgınıyla mücadele eden Partners In Health adlı ve kar amacı gütmeyen kuruluşa bağışlanacak.

Chris Hemsworth ve Liam Hemsworth ikilisinin ilk kez 18 Mayıs’ta başladığı okuma etkinliği, Meryl Streep ve Benedict Cumberbatch’le devam etti.



10 bölüm sürecek okuma serisinde Waititi’ye katılacak isimlerin tam listesi şu şekilde: Utkarsh Ambudkar, Cate Blanchett, Jamie Cullum, Benedict Cumberbatch, Roman Griffin Davis, Cara Delevingne, Cynthia Erivo, Beanie Feldstein, Josh Gad, Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, Mindy Kaling, Nick Kroll, Kumail Nanjiani, Lupita Nyong’o, Sarah Paulson, Billy Porter, Gordon Ramsay, Eddie Redmayne, Ryan Reynolds, Ben Schwartz, Meryl Streep, Tessa Thompson, Olivia Wilde, Ruth Wilson ve Archie Yates.