Ünlü oyuncunun acı günü. Bennu Yıldırımlar babasını kaybetti

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı “Fikret” karakteriyle hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, babasını kaybetti.

Vedat Yıldırımlar, 14 Şubat cumartesi günü hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu babasının vefat haberini bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yıldırımlar, Instagram hesabından yayımladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuyabilen, güzel anılarına ve dostlarına her daim sadık, doğru olanı söylemekten hiç vazgeçmeyen... Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için...

Dostların için… Her insan gibi biricik ve özeldin.

14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum… Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım…Senin beni sevdigin gibi..."