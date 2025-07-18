Ünlü oyuncunun anne acısı: ''Kollarımda vefat etti''

Serendipity ve Underworld filmleriyle tanınan 51 yaşındaki Kate Beckinsale, 17 Temmuz Perşembe günü Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla annesinin ölümünü doğruladı.

''FELÇ OLMUŞ GİBİYİM''



Kate Beckinsale, yürek sızlatan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Annem 15 Temmuz gecesi, tarif edilemez bir acının ardından kollarımda vefat etti. Haberi, bu şekilde ya da basın yoluyla öğrenen arkadaşlarından özür diliyorum. Annemin telefonuna bakacak halde değilim. Felç olmuş gibiyim. O, hayatımın pusulasıydı, en yakın arkadaşımdı. Cesur bir kadındı, bazen fazla affediciydi ama insanlardaki iyiliğe inancı sonsuzdu.



Onsuz bir dünya o kadar karanlık ki, dayanmak neredeyse imkânsız. Anneciğim, seni çok seviyorum. Beş yaşında babamı kaybettiğimden beri en büyük korkum buydu ve şimdi buradayım. Çok üzgünüm.”

