Sosyal medya hesapları ve söylediği bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı fenomen rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında mahkeme kararını verdi.

‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava karara bağlandı. Mahkeme Ezhel'in beraatine karar verdi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, Ezhel'in avukatı Fuat Ekin katıldı. Ezhel'ii çok sayıda hayranı duruşma salonunun yetersizliği nedeni ile duruşma salonuna alınmadı. Ezhel'in annesi Ulya Turgut ile yakınları ve gazeteciler duruşmayı takip etti. Kimlik tespiti yapılan Ezhel, müzisyen olduğunu ve aylık gelirinin de 100 bin TL olduğunu söyledi. İddianamede dile getirilen suçlamalara yönelik savunmasını yapan Ezhel, hint keneviri ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa ilişkin, "Ankara Kızılay'da arkadaşımın giyim dükkanı vardır. Orada ufak bir yeşil alan var. Esrar bitkileri gördük, söktük ve elimde cep telefonu vardı, onunla fotoğraf çektim. Selahattin Özdemir'in bir şarkısının sözlerini yazarak fotoğrafı sosyal medyada paylaştım. Muziplik olsun diye paylaştım" dedi.



"SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM"



Şarkı sözünde uyuşturucuya özendirmekle suçlanan Ezhel, "Geceler isimli parçamda ise gecelerin karanlığında, gizeminden bahsediyorum. Sanatsal, edebi bir dille anlattım. Türkiye'de çekilecek olan bir diziye müzik olarak yazdım. Bu parçada uyuşturucu maddeye özendirmek kastım yoktur" dedi.



Hakim Dilber Atalay'ın, "Yarınımız yok" isimli parçasını hatırlatarak, bu parçadan bir kaç söz söylemesini istedi. Parçadan bir kaç söz söyleyen Ezhel, "Bu şarkıda ben uyuşturucunun zararlarını anlattım. Kullanıldığı takdirde ölüme neden olduğu temasını işledim. Suç işlemek kastıyla hareket etmedim. Eserlerim hayal ürünüdür. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



HAKİM: SUÇ İŞLEME KASTIYLA HAREKET ETMEDİĞİNE İNANDIM



Hakim Atalay, "Suç işleme kastıyla hareket etmediğine inandım. Sanat eseri olduğunu düşünerek beraatine karar verdim" dedi.



Koridorda bekleyen hayranları, bu kararı alkışlarla karşıladı.

AVUKAT AÇIKLAMASI - İZLE