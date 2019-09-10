Rapçi Norm Ender, İstanbul Vatan Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobile sürtünüp direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve kaza yaptığı öne sürüldü.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin kolunda çıkık, sağ ayağında ise kırık oluştuğu tespit edildi.
Gelişmeler üzerine açıklama yapan Norm Ender, "Arkadaşlar menajerim Derya kaza geçirmişti, 6 gün önce ben değil! Yalan haberimiz bile bahtsız çıkıyor, Cem Yılmaz'a gelince uçak aldı bize gelince kaza yaptı. İyiyim dostlar merak etmeyin kaza falan yok!" ifadelerini kullandı.