Ünlü rapçi Snoop Dogg'dan Yıldız Tilbe paylaşımı

Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı Snoop Dogg, bir takipçisinin yaptığı Yıldız Tilbeli kolajı, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın ardından, fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin fotoğrafını yan yana gören Türk takipçiler, "Snoop Dogg'un kariyerindeki zirvesi budur" yorumunda bulundu.



SNOOP DOGG KİMDİR?

20 Ekim 1971 tarihinde dünyaya gelen Calvin Cordozar Broadus, Jr. veya bilinen sahne adıyla Snoop Doggy Dogg, Snoop Dogg veya Snoop Lion, Grammy Ödülü'ne aday gösterilmiş Amerikalı rap müzik sanatçısı, albüm yapımcısı ve oyuncu.

Snoop Dogg, Batı Yakası hip-hop müziği icra eden bir MC ve Dr. Dre'nin keşfettiği isimlerden biri olarak tanınmaktadır.

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