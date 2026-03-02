Ünlü rock grubu Scorpions'tan Türkiye konseri öncesi hayranlarına mesaj

Ünlü rock grubu Scorpions, İstanbul konseri için Türk hayranlarına mesaj yolladı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, kariyerlerinde 60 yılı geride bırakan topluluk, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Grubun lead vokalisti Klaus Meine, sahne stiliyle kayıt stüdyosunda kamera karşısına geçerek Türk hayranlarına bir video çekti.

“SİZİ KASIRGA GİBİ SALLAYACAĞIZ”

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Meine, "Merhaba Türkiye. Ben Scorpions'tan Klaus Meine. 24 Haziran'da İstanbul’da görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Sakın kaçırmayın çünkü sizi kasırga gibi sallayacağız." ifadelerini kullandı.

ROCK TARİHİNE ADINI YAZDIRAN GRUP

Scorpions, 1965'te Almanya'nın Hannover şehrinde kuruldu ve bugüne kadar 100 milyonun üzerinde albüm satışıyla rock tarihine adını yazdırdı.

Grubun "Wind of Change", "Still Loving You", "No One Like You" ve "Rock You Like a Hurricane"nin arasında olduğu birçok parçası dünya çapında hit oldu.