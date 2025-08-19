Ünlü şarkıcı bebeğini kaybettiğini açıkladı
İngiliz şarkıcı Perrie Edwards, 2022 yılında 24 haftalık hamileyken ikinci kez düşük yaptığını açıkladı.
Bir çocuk annesi Perrie Edwards, uzun süredir eski Arsenal futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Ancak 32 yaşındaki şarkıcı, oğullarının doğumundan kısa bir süre sonra ikinci kez hamile kaldığını ve bu süreçte yaşadıkları acı kaybı ilk kez paylaştı.
Edwards, “O gün hayatımın en kötü günüydü. Doktor sürekli aynı noktaya bakıp duruyordu. İçimde bir ses, bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu. Her şey yavaşlamış gibiydi, sanki ruhum bedenimden çıkmıştı” dedi.
24 haftalık bebeklerini kaybettikten sonra eşiyle zor günler geçirdiklerini ifade eden ünlü isim, ''Odasını hazırlamışken, her şey planlanmışken bunu yaşamak çok zordu'' ifadelelerini kullandı.
İngiliz şarkıcı Perrie Edwards, Alex Oxlade-Chamberlain ile 2016 yılında, ünlülerin kullandığı bir arkadaşlık uygulaması olan Raya’da tanıştı. Çift 2022 yılında nişanlandı ancak resmi olarak dünyaevine girdiklerine henüz bir detay paylaşılmadı.
Geçmişte One Direction üyesi Zayn Malik ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Edwards, dört yıl süren ilişkilerini “toksik” olarak nitelendirmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Şarkıcı
- Hamilelik
- Hamilelikte Düşük