Ünlü şarkıcı bebeğini kaybettiğini açıkladı

Bir çocuk annesi Perrie Edwards, uzun süredir eski Arsenal futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Ancak 32 yaşındaki şarkıcı, oğullarının doğumundan kısa bir süre sonra ikinci kez hamile kaldığını ve bu süreçte yaşadıkları acı kaybı ilk kez paylaştı.

Edwards, “O gün hayatımın en kötü günüydü. Doktor sürekli aynı noktaya bakıp duruyordu. İçimde bir ses, bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu. Her şey yavaşlamış gibiydi, sanki ruhum bedenimden çıkmıştı” dedi.