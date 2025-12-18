Ünlü şarkıcı Onur Akın'a klip çekiminde at çarptı
18.12.2025 19:13
Bahar Gencer
Ünlü şarkıcı Onur Akın, yeni şarkısının klip çekimleri için gittiği Kayseri'de talihsiz bir kaza geçirdi. Çekim sırasında atlardan biri Akın'a çarptı.
Özgün müziğin sevilen isimlerinden Onur Akın, talihsiz bir kaza geçirdi. Yeni şarkısı "Sen Gidersen"in klip çekimi için Kayseri'nin yılkı atlarıyla meşhur Hörmetli köyüne giden ünlü isim ölümden döndü.
Klip çekimi sırasında 58 yaşındaki ünlü isme, at çarptı. Atın çarpmasıyla Onur Akın yere düşerken, atlar üzerine basmadı.
Kazayı ucuz atlatan Onur Akın'ın o anları kameraya yansıdı.
Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Onur Akın'a sosyal medyadan çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı geldi.