Ünlü şarkıcı Onur Akın'a klip çekiminde at çarptı

18.12.2025 19:13

Ünlü şarkıcı Onur Akın'a klip çekiminde at çarptı
NTV

Bahar Gencer

Ünlü şarkıcı Onur Akın, yeni şarkısının klip çekimleri için gittiği Kayseri'de talihsiz bir kaza geçirdi. Çekim sırasında atlardan biri Akın'a çarptı.

Özgün müziğin sevilen isimlerinden Onur Akın, talihsiz bir kaza geçirdi. Yeni şarkısı "Sen Gidersen"in klip çekimi için Kayseri'nin yılkı atlarıyla meşhur Hörmetli köyüne giden ünlü isim ölümden döndü.

 

Klip çekimi sırasında 58 yaşındaki ünlü isme, at çarptı. Atın çarpmasıyla Onur Akın yere düşerken, atlar üzerine basmadı.

Sosyal Medya

Kazayı ucuz atlatan Onur Akın'ın o anları kameraya yansıdı.

Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Onur Akın'a sosyal medyadan çok sayıda “geçmiş olsun” mesajı geldi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery