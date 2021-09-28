Ünlü şarkıcı Sophie Ellis-Bextor 17 yaşındayken tecavüze uğradığını anlattı

Ünlü şarkıcı Sophie Ellis-Bextor, 17 yaşındayken kendisinden 12 yaş büyük biri tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Şarkıcı, olay gecesini anlatırken gittiği bir konserden sonra Jim adında bir müzisyenle sohbet ettiğini, daha sonra Jim'in evine gittiğini söyledi.

Jim'in tarih kitaplarını görmek için gittiği evde sarhoşken tecavüze uğradığını açıklayan şarkıcı, evden ayrıldığında kendisini "kirletilmiş" hissettiğini anlattı.

"ÇOK UTANDIM"

Sophie, yaşadığı travmayı "Jim'in evindeyken sarhoştum, biraz yakınlaştık, daha sonra Jim üstümü çıkarmaya başladı. 'Hayır istemiyorum' dedim ama dinlemedi. Çok utandım, bekaretimi böyle kaybettim ve kendimi aptal hissettim" diye anlattı.