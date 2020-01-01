Ünlü şef Marc Veyrat'ın Michelin yıldızı isyanı

Fransız Alplerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranın dünyaca ünlü şefi Marc Veyrat, bir yıldızını kaybedince Michelin'e dava açtı. Nanterre'de görülen davada mahkeme, Michelin'in şefin yıldızını neden düşürdüğünü açıklamalarına gerek olmadığı hükmüne vardı.

REHBERDEN ÇIKMAK İSTEDİ

Savoyard tarzı siyah geniş şapkası ve yerel otlar ve ürünlerle yarattığı botanik yemekleriyle bilinen Fransız şef, kararın saçmalık olduğunu söyledi ve olaydan sonrası müşterisi artan restoranının Michelin rehberinden tamamen çıkarılmasını istedi.

Marc Veyrat kayakta yaralandığı için 9, restoranı yandığı için 3 yıl şeflik yapamadı

"ELEŞTİRİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KUTSUYOR"



Michelin rehberini hazırlayanların avukatı Richard Malka, "Karar, eleştiri özgürlüğünü kutsuyor ve yapılan şikâyetin hayal ürünü olduğunu, asılsız olduğunu kanıtlıyor" dedi.



DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜLÜYORDU



Michelin rehberi genelde yıldız verirken veya yıldızları düşürürken gerekçeleri açıklamıyor. Mahkemede verilecek karar "fine dining" restoranların değerlendirilmelerindeki şeffaflık açısından bir dönüm noktası olarak görülüyordu.

