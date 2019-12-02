Ünlülerden Can Yaman’a 'libidosu düşük' tepkisi

Can Yaman, Erkenci Kuş dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir'le aşk yaşadığını açıklarken, sarf ettiği 'libidosu düşük' sözleriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda, Demet Özdemir ile uyumlu bir çift olmalarını, "Biz 20’nci bölümde sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık" sözleriyle açıkladı.

Eski rol arkadaşı Selen Soyder ile ilgili konuşan Yaman, "Mesela Hangimiz Sevmedik dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor: Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar... Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; hepsinin libidosu olmayan partnerleri vardı" ifadesini kullandı. Bu sözler, pek çok oyuncunun Yaman'a tepki göstermesine yol açtı.

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ LİBİDOSU DÜŞÜK BİR KADINIM"

Yaman'a ilk tepkiyi, Selen Soyder göstererek, “Çok şükür ki libidosu düşük, snob bir kadınım” ifadesini kullandı.

Jet Sosyete dizisi oyuncusu Enis Arıkan, "Libidosu olmayan tweet atmasın!" diye esprili bir yorum yaparken, Berrak Tüzünataç şu açıklamayı yaptı:

"Bilge bir adamdan, bilge cümleler! Jönlerin libidosuz partnerleri sorun diyorsun he. Vay be. Beğendiğin, beğenmediğin partnerlerini de açıklar mısın?"

Oyuncu Tuba Ünsal ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“Sevgili Can Yaman o kadar talihsiz açıklamalar yapmış ki... İşi tutmayan jönlerin tek problemlerinin libidosuz kadın partnerleri olduğunu söylüyor. Bu erkek maço zihniyetinden bir çıkıp gerçek üretime konsantre olsak, gerçek sanatı üretmenin yarattığı libidodan bahseder olduk. Sizden de sizin yarattığınız erkek egemen kıro dünyadan da bıktık. Senin şimdi karısını döven adamdan ne farkın kaldı? Zihniyet aynı.”

GENCO ERKAL DA TEPKİ GÖSTERDİ

Usta oyuncu Genco Erkal da Can Yaman'a sert sözlerle karşılık verdi. Erkal, "Libidosu var mı yok mu yerine, beyni var mı, yok mu'yu tartışsak nasıl olur?" dedi.

Nilgün Belgün'ün Twitter'tan paylaştığı, "Başrol oyuncusunun libidosu yüksek mi olmalı? Kırk yıllık oyuncuyum, bunu ilk defa duydum" mesajına, Behzat Uygur, "Biz hep Süheyl ile oynuyoruz" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Can Yaman'ın sözlerini, sunculuğunu üstlendiği TV programında eleştiren Seray Sever ise oyuncunun egosunun çok yüksek olduğunu, yaptığı her açıklamanın altında da kendini beğenmişlik yattığını belirtti.

LİBİDO NEDİR?

Türk Dil Kurumu, "libido"yu, insanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü olarak açıklıyor.

Cinsel dürtü veya cinsel aktivite isteğini tanımlamak için kullanılan libido, hem erkek hem de kadınlarda doğrudan androjen hormonları (testosteron) ile bağlantılıdır.