Ünlülere saplantılı kişilerin zeka seviyesi daha düşük olabilir

Macar araştırmacıların düzenlediği ve BMC Psychology adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada, ünlülere tapmayla bilişsel testlerde daha düşük performans gösterme arasında doğrudan bir ilişki tespit edildi. Independent Türkçe'nin haberine göre; araştırma, 30 sözcükten oluşan bir sözcük dağarcığı testi ve bir rakam sembolü değiştirme testi de dahil bir dizi görevi tamamlayan, 1763 yetişkinin katıldığı bir anket kullanılarak yapıldı. Çalışmaya katılanlar, ünlü kişilere ne kadar ilgi duyduklarının belirlenmesi için oluşturulan bir ünlülere yönelik tutum ölçeği anketini de doldurdu.

Anket, katılımcıların bir dizi soruya basitçe Evet veya Hayır yanıtını vermesini gerektiriyordu. Sorular arasında ise; Sevdiğim ünlünün kişisel alışkanlıklarını sık sık öğrenmek zorunda hissediyorum, En sevdiğim ünlünün hayatının ayrıntılarına kafayı takıyorum ve En sevdiğim ünlüyle tanışacak kadar şanslı olsaydım ve benden kendisine iyilik olsun diye yasadışı bir şey yapmamı isteseydi muhtemelen yapardım' gibi ifadeler yer aldı.

NEDEN Mİ SONUÇ BU BİLİNMİYOR



Araştırmacılar, ünlülere yönelik tutum ölçeğinde en yüksek puanı alanların, iki bilişsel yetenek testinde de daha düşük performans gösterdiği sonucuna vardı. Ancak araştırmacılar, ünlü kültürüne takıntının düşük bilişsel yeteneklere sahip olmanın bir nedeni mi yoksa bunun bir sonucu mu olduğunu belirleyemediklerini kabul etti.



PsyPost'a konuşan araştırmacılar, "Gelecekte yapılacak araştırmalar, sevilen bir ünlüyü takip etmeye dair zihinsel meşguliyeti sürdürmek için harcanan bilişsel çabanın, kişinin dikkat ve diğer bilişsel beceriler gerektiren görevlerdeki performansına müdahale edebileceği yönündeki iddiamız için daha fazla destek aramalı" dedi.

DİKKATLİCE İZLENMELİ



Araştırmamız, birinin en sevdiği ünlüye karşı güçlü bir saplantı geliştirmesinin, bilişsel testlerde daha düşük puan almasına neden olduğunu kanıtlamasa bile (ünlülere) karşı hissedilen duyguların dikkatlice gözlemlenmesinin akıllıca olabileceğine işaret ediyor.



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