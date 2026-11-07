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Unutulmaz dizilerin senaristiydi. Güliz Kucur hayatını kaybetti

07.11.2026 11:15

Unutulmaz dizilerin senaristiydi. Güliz Kucur hayatını kaybetti
NTV

Güliz Kucur, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Kariyeri boyunca birçok dizinin senaryosunu kaleme alan Güliz Kucur 61 yaşındaki hayatını kaybetti. Kucur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

“Yabancı Damat”, “Aliye” “Süper Baba”, “Deli Yürek”, “Aynalı Tahir”, “İkinci Bahar” gibi unutulmaz dizilerin senaryosunu yazan Güliz Kucur, yaşamını yitirdi. Acı haberi, Film-San Vakfı duyurdu.

 

1965 yılında İzmir'de dünyaya gelen Güliz Kucur, hayvansever kişiliğiyle tanınıyordu. Bir dönem kanser tedavisi de gören Güliz Kucur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Güliz Kucur, uzun süredir herhangi bir projede yer almadı.

Senarist Güliz Kucur'un cenazesi Sarıyer'deki Bahçeköy Mezarlığı'na defnedilecek. 1965 yılında İzmir'de dünyaya gelen Güliz Kucur, son olarak Kalk Gidelim adlı dizinin senaryosunu kaleme aldı.

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