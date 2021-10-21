Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Müslüm Gürses'in 'Nilüfer' şarkısını yorumladı.



Son olarak Sefirin Kızı dizisiyle boy gösteren başarılı oyuncunun videosu sosyal medyada gündem oldu.



Ünlü oyuncu, 'Nilüfer' yorumuyla hayranlarından tam not aldı.

Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri dizisinin ardından Ekin Koç ile başrollerini paylaşacağı 'Üç Kuruş' dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Pis Yedili adlı gençlik dizisinde 'Can' rolünü canlandırıp, 70. bölümde ayrılan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Harem adlı dizide 'Feminen ağa' karakterine hayat vermiştir.



'Eski Hikâye' dizisinde Ömer rolünü canlandıran oyuncu, aynı zamanda 'Tam Zamanı' adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı. Ekranlarda yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sundu.

Kaygılaroğlu, Yedi Güzel Adam dizisinde 'Adil Erdem Bayazıt' rolünü canlandırdı.

Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan Baba Candır dizisinde 'Haluk Güney' rolünü canlandıran oyuncu, Klavye Delikanlıları dizisinde 'Kuzen Volki' rolünü oynadı.

2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde 'Gediz Işıklı' karakteriyle büyük ilgi topladı.



2014 yılında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 2016'da kızları Ada doğdu. Çift, Temmuz 2019'da boşanma kararı aldı.

