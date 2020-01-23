Usain Bolt ilk kez baba oluyor

Altı Olimpiyat madalyalı, Jamaikalı eski koşucu Usain Bolt ile kız arkadaşı Kasi Bennett, bebek beklediklerini duyurdu. 33 yaşındaki sporcu, Bennett’in fotoğrafını paylaştığı Instagram hesabına, "Sadece kral veya kraliçenin gelmek üzere olduğunu söylemek istiyorum" notunu yazdı.

Bennett de kendi sayfasında fotoğraflarını yayınlayarak bebek haberini duyurdu. Bennett’in, paylaştığı fotoğraflardan birinde, plaj kenarında, uzun bir kırmızı elbise giydiği ve elinde balonlar tuttuğu görülüyor.

"Bizim altın çocuğumuz yakında" yazan Bennett, hamileliğini 'en büyük nimet' ve ‘en harika kutlama' olarak nitelendirdi.

ALDATTI, AFFEDİLDİ

Usain Bolt, Rio Olimpiyatları’nı üç altın madalyayla tamamladığı 2016 yılında, Brezilyalı genç bir kadınla fotoğraflarının basına yansıması sonrası sevgilisi Bennett’i aldatma haberleriyle gündeme gelmişti.



Bu olaydan sonra Bennett’in affettiği Bolt, 2014’ten bu yana birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklif etmişti.